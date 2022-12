Solstício de Verão: fenômeno marca primeiras chuvas no Ceará

Solstício e Equinócio são fenômenos astronômicos que marcam as mudanças de estação ao longo do ano. O Solstício de Verão começa nesta quarta-feira, 21

O Solstício de Verão está programado para iniciar nesta quarta-feira, 21, às 18h48. O fenômeno marca a mudança de estação, com um período mais quente no hemisfério sul. O Solstício implica na presença das primeiras chuvas no Ceará. Os meses de dezembro e janeiro são chamados de pré-estação chuvosa, que antecede a estação chuvosa, nos meses de fevereiro até maio. As informações foram repassadas pela gerente de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Meiry Sakamoto.

"Durante o Solstício, a inclinação é máxima, e um dos hemisférios recebe maior radiação solar. O fenômeno marca o início da estação mais quente no hemisférios sul. No Ceará, a gente não deve perceber muita diferença neste aspecto. O que vai chamar nossa atenção, além do calor que continua, são as primeiras precipitações da pré-estação chuvosa", explica Meiry Sakamoto.

A maior mudança será percebida no Sul do País, onde será possível perceber dias mais longos, levando mais tempo para escurecerem. A meteorologista também detalha que o Solstício e Equinócio são fenômenos astronômicos que marcam as mudanças de estação ao longo do ano. Essas mudanças estão relacionadas a maior ou menos incidência de radiações solares, por causa da translação e rotação da Terra.

