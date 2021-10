Assembleia aprova projeto que institui campanha Dezembro Laranja no Ceará 

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou nesta quarta-feira, 6, um projeto de lei que institui a campanha Dezembro Laranja. De autoria do deputado estadual Bruno Pedrosa (Progressistas), iniciativa visa prevenir a questão do câncer de pele em todo o território cearense.

"A incidência solar no Ceará é muito grande. É importante os cuidados com a pele, evitando assim algum tipo de câncer. Estou muito feliz com a aprovação do nosso projeto", afirma o parlamentar. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), 30% de todos os tumores malignos do Brasil correspondem ao câncer da pele. Para o biênio 2018/2019, a estimativa é de 165.580 mil novos casos da doença no País.

Segundo o projeto, as ações incluem iluminação de monumentos, iniciativas de conscientização em praias e parques com distribuição de filtro solar, entre outras. O câncer da pele é o tipo da doença mais incidente no Brasil, com 176 mil novos casos ao ano.

A primeira ação que assume maior relevância na campanha ocorreu no dia 1º de dezembro, quando cerca de quatro mil médicos dermatologistas e voluntários somaram forças para a prestação de atendimento e esclarecimento quanto à importância de adotar medidas preventivas. As consultas serão realizadas gratuitamente em 132 postos de atendimento em diversos estados.

Desde 1999, o mutirão já beneficiou mais de 594 mil brasileiros, e nesta 20ª Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele da SBD, a previsão é de que 30 mil pessoas sejam atendidas.

"A SBD transformou esse problema de saúde pública na causa da luta contra o câncer da pele. A boa notícia é que tudo indica que as ações da Sociedade estão surtindo efeito. Parece que estamos no caminho certo", explica o coordenador nacional da Campanha Prevenção ao Câncer da Pele da SBD, Joaquim Mesquita.

