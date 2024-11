GO: arara Pipoca morre eletrocutada; casal é suspeito de cortar asas

Segundo o g1 Goiás, os suspeitos deverão responder pelo crime de maus-tratos e não se manifestaram até o momento. Delegado do caso, Thiago Escandolhero relatou que o casal foi visto, em imagens de câmera de segurança, carregando a arara-canindé dias antes de sua morte.

Uma arara -canindé, conhecida como Pipoca , morreu após ser eletrocutada ao pousar em fiação elétrica no município de Trindade, na região metropolitana de Goiânia. A Polícia Civil concluiu que a morte da ave ocorreu porque suas asas foram indevidamente cortadas por um casal da região.

O falecimento da ave foi anunciado em 21 de outubro, no perfil dela no Instagram, que somava mais de 14 mil seguidores. Segundo o anúncio, o animal estava indo para uma feira, como fazia aos domingos, quando perdeu estabilidade do voo e pousou em um fio de energia elétrica.