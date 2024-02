Borboleta com '88' nas asas é encontrada no Rio Grande do Sul; saiba mais

Uma borboleta com manchas nas asas que remetem ao número 88 foi encontrada dentro da casa de um casal na cidade Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul.

Da espécie Diaethria clymena, o animal é comum em áreas da Mata Atlântica, que abrange a costa litorânea brasileira, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. O espécime se encontra cada vez mais raro devido à destruição do seu habitat.

De acordo com o Instituto Rã-bugio, a borboleta voa em locais abertos e iluminados, muitas vezes em busca de frutos caídos e sais. Para se alimentar, a fêmea põe ovos isolados na planta-alimento.

A presença do número 88 é para despistar predadores, por se assemelharem a olhos. Outras espécies de borboletas, como a mariposa de Madagasca, também apresentam manchas semelhantes.