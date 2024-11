Semace inicia construção de centro de triagem para animais silvestres no Cariri

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) assinou ordem de serviço para o início da construção do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Cariri. O projeto terá investimento de R$ 11 milhões, feito pelo Governo do Estado, em parceria entre a Secretaria de Obras Públicas (SOP) e a Semace. A expectativa é que as obras sejam concluídas até o final de 2026.

“Este é o primeiro equipamento do Estado, com recursos próprios da Semace. Com a criação deste projeto, nosso objetivo é atender a região Sul, que apresenta uma grande demanda. Diversas apreensões de maus-tratos e tráfico [de animais] já foram realizadas”, explicou o superintendente da Semace, Carlos Alberto Mendes, em cerimônia realizada na última quinta-feira, 31.

Ainda conforme o superintendente, serão construídos espaços específicos para cada espécie, com áreas destinadas à reabilitação