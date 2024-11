Capacita Pet Ceará: programa fará qualificação gratuita para promoção do bem-estar animal

A expectativa é formar 2.500 pessoas até o final do programa, fortalecendo a rede de proteção animal no Estado

Na manhã dessa quarta-feira, 6, foi realizada a aula inaugural do programa Capacita Pet Ceará. O evento, realizado no Palácio da Abolição, em Fortaleza, contou com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), além de políticos, representantes da sociedade civil e defensores da causa animal.

A iniciativa tem como objetivo contribuir, gratuitamente, com a qualificação de profissionais e entusiastas da causa para fortalecer o desenvolvimento de ações e projetos vinculados à proteção animal. O programa é destinado a defensores dos animais, profissionais e estudantes de Medicina Veterinária, gestores de abrigos e colaboradores de clínicas veterinárias.

A programação do Capacita Pet Ceará está prevista para ser desenvolvida ao longo de seis meses, período em que serão formadas 100 turmas de 25 alunos, sendo 98 presenciais, distribuídas por diferentes regiões do Ceará. A expectativa é formar 2.500 pessoas até o final do programa, fortalecendo a rede de proteção animal no Estado.

Os encontros terão a duração de quatro horas. Durante as aulas, serão abordados conteúdos específicos em uma linguagem acessível, voltada tanto para o público especializado quanto para voluntários e demais interessados na causa animal.