PR: motorista dá voltas em rotatória para fugir de abordagem policial

Ao ser perseguido por viatura da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um motorista deu voltas em uma rotatória para tentar fugir da abordagem. Caso aconteceu na manhã dessa sexta-feira, 18, em Telêmaco Borba, município a 235 quilômetros (km) de Curitiba, capital do Paraná. Em imagens registradas por câmeras de segurança, é possível ver o carro entrando na rotatória, seguido da viatura. O motorista dá, pelo menos, três voltas completas antes de seguir caminho, para fora da rotatória.