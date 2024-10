Mais de 40 toneladas de pargo são apreendidas no Porto do Pecém

De acordo com a Receita Federal, os volumes foram sequestrados devido a irregularidades no processo de exportação, como a ausência de comprovação da origem dos exemplares da espécie.

Uma mobilização da Receita Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 41 toneladas de peixe pargo, no Porto do Pecém, unidade portuária de São Gonçalo do Amarante , município a 61 quilômetros (km) de Fortaleza . As apreensões foram realizadas entre a última segunda-feira, 14, e quinta-feira, 17, como parte da operação Custos Limites, que atua na fiscalização da exportação de pescado e combate à pesca ilegal.

A fiscalização é motivada pela sobrepesca da espécie no País, que resultou na entrada do pargo na lista de espécies sob ameaça de extinção. Como publicado pelo O POVO em fevereiro deste ano, o nível de pesca do peixe está 175% acima do sustentável no litoral brasileiro.

As 41 toneladas de peixes foram doadas para o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e Mesa Brasil, a fim de garantir o uso regular e sustentável do pescado.

De acordo com a Receita, o pargo é um dos peixes de maior valor no mercado de exportação, especialmente no Nordeste, com forte consumo no mercado americano.