Policiais penais são investigados por subtrair roupas íntimas de penitenciária em Itaitinga

Dois policiais penais são investigados por subtrair roupas intimas fabricadas por internos em uma penitenciária. O caso foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará nesta quinta-feira, 17.



Conforme a portaria, a dupla é investigada pela prática do crime de peculato, que teria ocorrido na Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim.

As peças eram confeccionadas pelos internos e pertenciam a uma empresa que funcionava no interior da unidade prisional. As peças eram desviadas e a subtração do material gerava prejuízo à empresa fabricante.