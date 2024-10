Câmeras de vigilância capturam áudio de vítima implorando para não ser executada

"Por favor não me mate não. Por favor eu não sou nada não, não sou de facção", afirma. Apesar disso, ela foi morta. O duplo homicídio foi registrado na terça-feira, 15, em Tauá

Durante o duplo homicídio registrado em Tauá, a 343 quilômetros de Fortaleza, na terça-feira, 15, quando homem e uma mulher foram vítimas de execução, câmeras de vigilância do local capturaram o áudio da ação criminosa. A vítima do sexo feminino implora para que não seja morta e afirma que não faz parte de qualquer facção. Apesar da súplica, ambos são mortos.



O crime ocorreu por volta das 19 horas, enquanto as duas vítimas chegavam em casa, sendo o homem conduzindo a motocicleta e a mulher na garupa. Os criminosos estavam escondidos em um matagal em frente à residência e quando os dois param o veículo, os executores saem do esconderijo e efetuam os disparos de arma de fogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o homem no chão, a mulher segue suplicando para viver. "Por favor não me mate não. Por favor eu não sou nada não, não sou de facção", afirma.