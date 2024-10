Criança de dois anos é atacada por porca e sofre lesões nas mãos e pernas

De acordo com a mãe da criança, Lais Ribeiro, 24, o portão da pocilga estava aberto e, ao perceber a presença do menino, os filhotes da porca se assustaram, resultando em um ataque do animal. O garoto sofreu mordidas profundas nas mãos, pernas e na região genital.

Segundo Laís, a criança precisou ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por três dias. “Ele entrou na UTI no último domingo, 13, após realizar uma cirurgia no braço, e saiu nessa quarta-feira, 16. O médico nos informou que meu filho só ficará fora do perigo após passar os 10 dias do incidente. Estamos muito na torcida de que tudo vai ficar bem”, disse a mãe da criança.

Laís afirma que a criança está se recuperando bem, mas que deve ainda passar por cirurgias. “No momento ele está bem melhor, quando ele se recuperar vai ser o momento que ele vai fazer a cirurgia da clavícula e ressonância por conta das fraturas que ele teve. Mas por enquanto ele está se recuperando muito bem, é o que nos tranquiliza”, disse a mãe da criança.

Familiares do menino estão mobilizando doações nas redes sociais para ajudar na compra de medicamentos essenciais para o tratamento.