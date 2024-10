Ciclista que morreu após colidir contra caminhão ia casar em novembro

Vítima tinha 37 anos e era residente do bairro Acaracuzinho, em Maracanaú Crédito: Reprodução/Instagram

Abraão Tavares, ciclista de 37 anos que morreu após colidir com um caminhão estacionado em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estava com casamento marcado para novembro próximo. Acidente aconteceu na noite da última segunda-feira, 14, em uma via pública da cidade. Noiva da vítima, Renata Gomes, 24, conta que no dia do ocorrido o homem chegou em casa da academia, tomou um banho, pegou a moto e saiu com destino a Acaracuzinho, um bairro situado na região. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um tempo depois ele voltou para encontrar com ela em casa, mas resolveu sair novamente. A analista de suporte diz que, tentando impedir a saída do companheiro, chegou a tomar a chave da moto dele.

"Eu sempre senti quando ele não estava bem. A gente tinha uma conexão muito forte", relata. Sem o veículo, Abraão usou a bicicleta para sair de casa e retornar ao bairro onde havia ido anteriormente. "Eu fiquei acompanhando pelo celular. Mandei várias mensagens pedindo para ele vir descansar pois iria trabalhar no outro dia. Tentei ligar mais ele desligava, não atendia. Quando eu olhei de novo o GPS ele estava indo para o Alto Alegre e de repente parou naquela avenida (onde o acidente aconteceu) (...) Então eu liguei e o rapaz atendeu, falou que ele tinha sofrido o acidente e pediu para eu ir até o local", lembra. Juntos há três anos, eles estavam com o casamento marcado para o dia 29 de novembro próximo e já organizavam os preparativos.