Motorista fica preso às ferragens em acidente de trânsito na CE-040, em Beberibe

Vítima foi resgatada com vida pela equipe dos bombeiros e do SAMU

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Na madrugada desta sexta-feira, 18, o motorista de um veículo colidiu contra o muro de uma residência enquanto trafegava pela CE-040, próximo a cidade de Beberibe, a 81,95 quilômetros (km) de Fortaleza. A vítima, identificada como José Wilson Salustiano Silva, 39, dirigia no sentido da cidade de Aracati quando o acidente aconteceu. Após o impacto, o carro teria capotado na via.

Os Bombeiros foram acionados ao local por volta das 3h38. Após a estabilização do veículo, a vítima foi resgatada com vida entre as ferragens. De acordo com os socorristas, o homem estava consciente e apresentava leves escoriações pelo corpo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada. O motorista relatou dores nas costas e nos braços e foi encaminhado para uma unidade de saúde.