SC: passageiro e motorista pulam e carro cai em ribanceira; veja vídeo

Passageiro e motorista discutiam antes de abandonarem o veículo, que caiu em ribanceira de 6 metros Crédito: Reprodução/Twitter

Imagens de câmera de segurança mostram passageiro e motorista pulando de um carro momentos antes do veículo cair em uma ribanceira no município de São João Batista, na Região Metropolitana de Florianópolis (SC). Caso ocorreu no último sábado, 27, por volta de 15h45min, enquanto as imagens foram divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) nessa terça-feira, 30. A corporação suspeita de uma briga de casal. No vídeo (assista mais abaixo), é possível ver o passageiro abrindo a porta do carro em movimento e pulando para a via. Ele se levanta, enuncia algo em direção ao carro e atravessa a rua correndo.