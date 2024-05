Cachorro é arrastado por carro em rodovia de Goiás

Um motorista foi filmado arrastando um cachorro que estava preso ao carro por uma corda enquanto o motorista dirigia em uma rodovia, na cidade de Itapuranga, em Goiás. De acordo com o portal G1 Goiás, o animal morreu durante o trajeto, o caso aconteceu no sábado, dia 27. A pessoa que fez o vídeo ligou para a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), que levou o suspeito à delegacia.

O vídeo mostra o motorista dirigindo um Fiorino em uma rodovia. Próximo à roda traseira, é possível ver um cão amarrado a uma corda, entre o pescoço e uma das patas enquanto era arrastado.

O homem que fez as filmagens chegou a buzinar algumas vezes como forma de chamar a atenção do motorista, mas não parou. As filmagens foram interrompidas antes do desfecho do caso. Ainda conforme o portal G1 Goiás, boletim de ocorrência afirma que a polícia foi chamada, mas que o motorista só foi encontrado momentos depois.