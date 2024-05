Justiça nega pela 3º vez a prisão de motorista de Porsche, mas o torna reú

Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do Porsche que provocou acidente em São Paulo que matou motorista de aplicativo Crédito: Reprodução/TV Globo

A Justiça negou, nesta terça-feira, 30, pela terceira vez o pedido de prisão preventiva contra Fernando Sastre Filho, motorista do Porsche que se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada do último dia 31 de março em São Paulo, que deixou um homem ferido e outro morto. Apesar disso, a Justiça o tornou réu por homicídio doloso (quando há intenção de matar) qualificado e lesão corporal gravíssima, de acordo com informações publicadas pelo portal Uol. No acidente, o motorista de aplicativo Orlando Viana, 54, morreu com o impacto da colisão. A denúncia à justiça de São Paulo foi feita pela promotora Monique Ratton, do Ministério Público de São Paulo. A demanda do MP foi negada pelo Juiz Roberto Zanichelli Cintra, da 1ª Vara do Júri de São Paulo, na decisão ele cita o próprio MP para negar a prisão de Fernando.

"O MP não interpôs recurso contra a decisão [anterior de negar a prisão do motorista do Porsche], o que leva a concluir que se deu por satisfeito com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do acusado". Ainda segundo o magistrado, o pedido do MP foi negado porque está baseado em provas e se baseando em "presunções e temores abstratos". O empresário teria pressionado a namorada para que ela negasse que ele estivesse embriagado no momento do acidente, segundo o Ministério Público, de acordo com informações do Uol. "Desde o momento do acidente, há claro intuito do denunciado e de sua genitora de tentar diminuir a gravidade dos fatos escondendo a embriaguez do condutor e retirando seu estado flagrancial para comprometer as investigações", disse a promotora Ratton na peça enviada à justiça.