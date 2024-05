Empresário é preso suspeito de instalar câmera escondida em casa alugada

Um homem suspeito de instalar uma câmera escondida no banheiro da casa que alugava para uma família foi preso nessa sexta-feira, 19. O empresário e locador Francismar Fernandes da Silva também armazenava imagens de crianças e adolescentes despidos, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, em fevereiro deste ano, a adolescente de 16 anos que morava com a família na casa alugada flagrou o empresário dentro do banheiro da casa. Ao abordá-lo, ele teria dado uma desculpa e fugido do local. A partir da situação, a adolescente descobriu uma câmera escondida na tomada do banheiro.

A existência da câmera foi confirmada pela Polícia Técnico-Científica. A tecnologia transmitia em tempo real as imagens captadas no banheiro, além de armazenar os arquivos.