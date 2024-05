Grupo de ciclistas é atropelado na BR 040, em Minas Gerais

Helicópteros da PRF e do Corpo de Bombeiro realizaram o resgate das vítimas em estado grave, que foram levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.

Ao portal G1 Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal informou que o ocorrido foi registrado no sentido Brasília e que o motorista da van alegou que foi fechado por um caminhão. O teste do bafômetro sinalizou negativo.

Os outros ciclistas feridos foram atendidos por ambulâncias do município, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Via 040, a concessionária que gerencia a rodovia. A via foi totalmente liberada por volta das 11h10min.

A Barth Transportes Express, empresa que administra a van, informou em nota que lamenta o ocorrido e que foi prestado todo o suporte necessário às vítimas.