Motorista de 77 anos é resgatado após cair em ribanceira em Quixeramobim

Um homem de 77 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) ao cair de uma ribanceira de três metros de altura, quando dirigia um carro, no município de Quixeramobim, a 184 quilômetros de Fortaleza. O acidente foi registrado nessa quarta-feira, 6, às 18h20min, quando a vítima tentava estacionar na própria garagem.

A ribanceira fica nos fundos do imóvel do idoso e, ao tentar colocar o carro na garagem, ele passou direto. O homem ficou preso às ferragens e foi removido pelos profissionais do Corpo de Bombeiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o sargento Dayvison Queiroz, a ocorrência foi inusitada pois o acidente de trânsito ocorreu dentro da própria residência da vítima. Relatos iniciais apontavam capotamento, no entanto a guarnição imaginou que fosse na rodovia, não em um imóvel.