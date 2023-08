Perfume de Cleópatra é recriado e exposto ao público em Florianópolis

A fragrância é baseada no perfume mendesiano, produzido em Mendes, no Antigo Egito, e muito usado pela alta sociedade da época. A loção de Cleópatra era composta por canela, óleo de balanos, resinas e mirra.



A última rainha do Egito era conhecida pelo encanto por essências aromáticas e tinha o perfume mendesiano como um dos seus preferidos. Além dessa loção, Cleópatra também tinha um apreço por essências florais.

Saiba como ter acesso ao perfume de Cleópatra



O perfume da Cleópatra está exposto ao público geral, sendo parte de uma exposição permanente do Quimex, na Universidade Federal de Santa Catarina. A mostra é intitulada como “A química dos perfumes” e além do perfume da rainha do Egito conta com vários outros odores que podem ser experimentados pelo público.