Com mais de 700kg de tilápia, cidade de Santa Catarina faz o maior caldo de peixe do Brasil

A festa ocorre desde 2022. Mais de 700kg de tilápia são utilizados na preparação do caldo. Crédito: Reprodução/X @sorattojr

Setecentos quilos de tilápia misturados em mais de 500 kg de temperos em uma panela que pesa mais de 12 toneladas. Tudo isso para fazer o maior caldo de peixe do Brasil. A receita de proporções colossais é o carro-chefe da Festa Regional da Tilápia, que ocorre na cidade de Armazém, interior de Santa Catarina. No sábado, 27, e no domingo, 28, ocorrerá a 3ª edição da Festa. A prefeitura de Armazém, cidade localizada a 170 km de Florianópolis, espera receber mais de 4 mil pessoas para degustação gratuita dos quase 2.500 litros do caldo de tilápia.

Caldo gigante de tilápia: horas de preparação e utensílios igualmente gigantes Ao portal SC Todo Dia, Edson Loffi Feuser, responsável pela preparação do prato, conta que o caldo começará a ser preparado antes do amanhecer, por volta das 4h da madrugada do domingo, 28. A meta é que a iguaria seja servida ao meio-dia. Durante o cozimento, além de peixe e água, serão utilizados cebola, folhas de louro, tomate, salsinha, alho poró e banha de porco. Para manusear toda a mistura, os cozinheiros precisam se apoiar em uma plataforma elevada ao redor do caldeirão. Para servir o caldo, uma retroescavadeira adaptada com uma colher gigante é utilizada para despejar o preparo em um funil, onde é dividido em panelas menores. Logo em seguida, o alimento é distribuído gratuitamente para os visitantes da Feira.

Panela gigante nasceu em São Paulo e é herança de família Apesar da festa ser catarinense, a panela utilizada para preparar o maior caldo de peixe do Brasil tem origens paulistas. Segundo o portal g1 SC, o objeto capaz de comportar quase 7,5 mil litros de água, foi fundido na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. As partes foram levadas para Joinville, norte de Santa Catarina, onde foi montada. Ela pertencia ao empresário José Bittencourt Rodrigues, natural de Armazém, que cedia o caldeirão para a festa. José morreu em 2023, mas sua família garantiu que manterá a tradição emprestando a panela gigante para o festival. O caldeirão utilizado comporta mais de 7,5 mil litros de água. Crédito: Reprodução/YouTube Caldo de tilápia na Capital Catarinense da Tilápia Uma lei de Santa Catarina de 2019 concedeu a Armazém o título de Capital Catarinense da Tilápia. Em 2022 ocorreu a 1ª edição da Festa Regional da Tilápia. O evento conta com apresentações musicais, exposições e feiras. Caldo gigante de tilápia versus Panelada gigante Quando se trata de recordes de comida, o Ceará também tem seu destaque. Em 2023, o Mercado São Sebastião, em Fortaleza, bateu o recorde de “maior panelada do mundo”, ao preparar 566 kg da iguaria.