Engenho de Cascavel bate recorde de maior rapadura do mundo

De acordo com Eliesita Costa, administradora do Engenho Tradiçã o, o material usado foi apenas a cana de açúcar, sem a adição de sabores, para que ela tivesse uma durabilidade maior. Ao todo, 100 toneladas de cana de açúcar foram usadas na produção do doce.

Com mais de dez toneladas , um engenho localizado na cidade de Cascavel , na região metropolitana de Fortaleza, bateu o recorde e produziu a maior rapadura do mundo . O trabalho contou com três equipes em revezamento, que atuaram 24 horas por dia para que o doce fosse produzido.

Em setembro deste ano, o primeiro registro no livro dos recordes de rapadura, também do Engenho Tradição, completou dez anos. Socorro Pereira, proprietária do engenho, relatou que está se “sentindo realizada, é um trabalho que vem dando certo cada dia mais”.

O doce está em exposição no próprio engenho, que fica no km 37 da CE 040, em Cascavel. A secretária do desenvolvimento econômico e turismo do município, Raquel Dias, pontua que esse feito terá um impacto positivo no turismo local.

“A localização do empreendimento às margens da CE 040 já tem uma circulação muito boa de turistas, e a conquista reforça atraindo ainda mais visibilidade para o turismo local”, comenta.

Recorde anterior pertencia a Pindoretama

Anteriormente, o recorde de maior rapadura foi batido em julho deste ano pelo município de Pindoretama, a 51 km de Fortaleza, com uma rapadura de dez toneladas. A cidade é conhecida como a Capital Nacional da Cana e da Rapadura, por meio do Projeto de Lei 7623/2017 do Congresso Nacional e da Lei N° 14.017, de dezembro de 2007, do Governo do Ceará.