Mercado São Sebastião conquista recorde mundial com panelada de 566kg

Mercado São Sebastião alcança novo recorde gastronômico com a maior panelada do mundo pesando 566kg; evento ocorreu neste sábado, 29

Meia tonelada de cozido de boi produzido por cozinheiros do Mercado São Sebastião conquistou o recorde de maior panelada do mundo. O espaço localizado no Centro de Fortaleza alcançou o feito inédito neste sábado, 29, durante o segundo dia do 1° Festival Gastronômico Mercado São Sebastião.

Visitante do espaço há décadas, o advogado Ivan Moura descreve que o Festival vai ficar marcado na trajetória do lugar. “Eu conheço o Mercado há mais de 30 anos e essa atração aqui de hoje vai repercutir no mundo inteiro! A panelada é uma comida do povo e, mesmo sendo popular, atrai pessoas de diversos lugares só pela curiosidade. Eu gosto muito de panelada e vou esperar a distribuição do prato”.

Mercado São Sebastião alcança novo recorde gastronômico com a maior panelada do mundo pesando 566kg Crédito: Divulgação

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O São Sebastião já é conhecido por fazer e vender paneladas muito saborosas durante o ano todo, né? Imagina hoje, um momento histórico como esse… Está sendo bem marcante”, complementa a professora Gleice Moura.

O prato tipicamente cearense começou a ser preparado no início da tarde do sábado e seguiu no cozimento durante a noite até o momento da pesagem. Na ocasião, representantes do RankBrasil, sistema brasileiro de homologação de recordes existente desde 1999, estiveram presentes no evento.

Pouco depois das 22 horas, a grande panela de alumínio foi, finalmente, pesada revelando a quantidade de cozido: 566 quilos de panelada. O valor foi mais do que suficiente para que o Mercado São Sebastião conquistasse um novo recorde gastronômico.

Ao som de aplausos, assobios e das marcantes vaias cearenses, o espaço obteve o título de maior panelada do mundo. A iguaria brasileira foi distribuída para o público de forma gratuita e recebeu elogios dos inúmeros degustadores, formados por clientes fiéis do Mercado São Sebastião e curiosos com a comida em tamanho extraordinário.

Mercado São Sebastião alcança novo recorde gastronômico com a maior panelada do mundo pesando 566kg Crédito: Líllian Santos

“Eu vim participar do evento porque vai ser, e já está sendo, um marco! Além de aproveitar para expandir meus conhecimentos, pois estou estudando culinária na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. Então, a comida regional, como a panelada, buchada, são pratos que eu gosto e quero investir”, conta Miller Naftaim, de 30 anos de idade.

Atualmente trabalhando como autônomo vendendo marmitas, o rapaz detalha que saiu do Eusébio, na região Metropolitana de Fortaleza, em direção ao Centro de Fortaleza para comer da panelada que foi distribuída no Mercado São Sebastião.

Iniciado às 18 horas, o evento contou com 22 stands de produtos regionais, vendidos nos valores de R$ 20, que são disponibilizados diariamente no ambiente Mercado, além de comidas típicas, como buchada e sarrabulho; e programação musical para o público presente.

Mercado São Sebastião alcança novo recorde gastronômico com a maior panelada do mundo pesando 566kg Crédito: Líllian Santos

Nas apresentações de sábado, o show teve início às 19 horas com a cantora Joelma Rios, seguida do músico Chico Pessoa. O sanfoneiro Dedim Gouveia encerrou com as canções do forró tradicional. O evento seguiu até à 1 hora da manhã do domingo, 30.

Completando 126 anos de fundação em 2023, o mercado localizado na rua General Clarindo de Queiroz obteve no evento o segundo recorde da trajetória. Em 2019, o Mercado São Sebastião conquistou a marca de maior buchada do mundo, que pesava 135,25 quilos.

Ocorrido durante o Festival da Buchada daquele ano, o prato feito com os rins, fígado e vísceras do bode rendeu 1.500 porções que também foram distribuídas para o público presente no momento histórico.