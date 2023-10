Após 89 anos, Santa Catarina volta a ter deputada negra

Vanessa da Rosa (PT) assume durante licença de parlamentar. Santa Catarina também elegeu a primeira deputada negra do Brasil

Sua antecessora foi a professora Antonieta de Barros, em 1934, primeira parlamentar da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) e também do Brasil.

Com isso, Santa Catarina volta a ter, desde a última quinta-feira, 19, uma mulher negra no cargo após 89 anos.

A vereadora Vanessa da Rosa (PT) assume como deputada estadual durante licença do titular, Padre Pedro (PT).

Educação, juventude e combate à violência contra mulher prometem ser destaque no trabalho de Vanessa, mas, conforme discurso de posse, sua principal causa será a luta pela população negra.

“Será um mandato breve, mas gigante, com um simbolismo histórico para as mulheres catarinenses, em especial, para as mulheres negras”.

Vanessa é a primeira suplente estadual do PT. Ela permanece no cargo até dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.



Perfil

Vanessa é ex-secretária de Educação de Joinville, município do Norte catarinense. Professora há 33 anos, ela conquistou 16.832 votos nas eleições de 2022.

"Foi um sonho coletivo, comungado por mais de 16 mil catarinenses e hoje concretizado. Estou muito feliz, sou muito grata, em especial, ao deputado Padre Pedro por permitir esse momento”, finalizou.