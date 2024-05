Na mesma empresa há 86 anos, catarinense centenário é o "funcionário mais antigo do mundo"

Walter Orthmann foi laureado pelo Guinness em 2018 como a pessoa que mais passou tempo no mesmo emprego. Desde então, a cada ano, ele quebra o próprio recorde. Crédito: Reprodução/Guinness World Records

Há quanto tempo você está no seu atual emprego? As respostas para esta pergunta podem ser as mais variadas. Alguns podem ter começado hoje, outros podem estar trabalhando há alguns meses ou há vários anos. Mas, certamente, independente da resposta, ninguém vai bater de frente com Walter Orthmann. Numa época em que sequer existia Carteira de Trabalho, Walter Orthmann já prestava serviços remunerados para a RenauxView, em Santa Catarina. Ele é empregado da empresa há 86 anos e contando. Graças a isso, Orthmann detém o recorde mundial de “mais tempo trabalhando numa mesma empresa”, segundo o Guinness World Records. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Orthmann completou 102 anos de idade no domingo, 21, e ganhou uma festa surpresa dos colegas de trabalho. Algo curioso é que na época de seu nascimento, em 1922, o dia 1º de maio nem era feriado. A data só ficou conhecida como “Dia do Trabalhador” dois anos depois, durante o governo do presidente Artur Bernardes.

Confira o vídeo da festa de aniversário de 102 anos de Walter Orthmann Conheça Walter Orthmann, homem centenário que trabalha na mesma empresa há 86 anos Nascido em 1922, na cidade de Brusque, Santa Catarina, Walter Orthmann começou a trabalhar no começo da adolescência, aos 12 anos de idade. Mais velho de cinco irmãos, ele dividia o dia entre o trabalho na lavoura de mandioca e os estudos.

Em entrevista ao portal NSC Total, Walter relembra que teve aulas de alemão em uma escola luterana da região de Brusque, cidade de colonização germânica, a pouco mais de 100 quilômetros de Florianópolis.

Aos quinze anos, se candidatou para uma vaga de office-boy na empresa RenauxView, quando esta ainda se chamava Renaux S.A. A firma, sediada na mesma cidade, confecciona tecidos de pequeno porte. Segundo a entidade que registra os recordes mundiais, o Guinness World Records, Walter Orthmann começou a trabalhar na RenauxView em 17 de janeiro de 1938, no cargo o qual era postulante. Sua função era de entregar e buscar encomendas e cartas da empresa. O contrato de trabalho de Walter Orthmann foi assinado em 1938. Crédito: Reprodução/Acervo Brusque Memória Na época da admissão de Orthmann, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ainda não existia, vindo a ser promulgada pelo presidente Getúlio Vargas apenas cinco anos depois, em 1943. Com o passar dos anos, ele ocupou outros cargos, como assistente administrativo e gerente de vendas, onde viajou para grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. A saúde física e mental de Walter ainda o permitem trabalhar com o que gosta. Ele se aposentou entre 1978. No dia seguinte, após dar baixa na Carteira de Trabalho, foi readmitido na empresa e seguiu no ofício a qual era designado.