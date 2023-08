4 dicas para voltar ao mercado de trabalho após os 60 anos

Manter-se atualizado sobre as necessidades do mercado garante mais longevidade na carreira

As tendências do mercado de trabalho estão em constante evolução, e tais mudanças estão refletidas no perfil profissional buscado pelas empresas. Segundo uma pesquisa conduzida pela Gupy, no primeiro semestre de 2021, 10% das vagas anunciadas na plataforma foram preenchidas por candidatos com 40 anos ou mais. Esse dado marca um notável aumento de 217% em comparação com o ano anterior, especialmente nas áreas-chave — como jurídica, contabilidade e recursos humanos.

Para Antonio Leitão, Gerente do Instituto de Longevidade, a idade não deve ser vista como fator de limitação ao trabalho. “Ao contrário, as experiências práticas demonstram que eles [indivíduos mais velhos] agregam muito valor para o negócio, ao trazerem ao convívio dos mais jovens a experiência de vida nas atividades laborais e, por vezes, auxiliam no desenvolvimento positivo dos profissionais mais jovens da empresa, sempre com os devidos cuidados do bem-estar”, conclui.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É preciso se manter atualizado

Não há limitação da vida útil profissional se permanecermos atentos aos sinais de futuro e praticarmos diligentemente nosso aprendizado ao longo da vida, tanto por meio de cursos (nos variados níveis) como pelo autodidatismo, pela curiosidade e pelas vivências.

Segundo Prof. Dr. Gustavo Donato, Reitor da FEI e Presidente do Conselho do Instituto Brasil Digital, nos dias atuais, os profissionais enfrentam mudanças sem precedentes devido aos novos modelos de negócios e métodos de trabalho. “Mas equipes multigeracionais preparadas e que combinem inovação com experiência, ponderação e visão são a resposta aos típicos problemas inéditos e complexos do hoje e do amanhã”, comenta.

Pensando nisso, o Instituto de Longevidade separou 4 dicas fundamentais para quem tem mais de 60 anos e deseja se reinserir no mercado de trabalho. Confira!

1. Destaque suas experiências relevantes

Além de manter o seu currículo sempre atualizado, é importante pesquisar bem sobre a vaga à qual está concorrendo, bem como descobrir quais habilidades e conhecimentos serão úteis ao trabalho pretendido. Esta é uma boa tática para destacar as experiências que mais ajudaram em seu desenvolvimento, além das técnicas comportamentais inseridas na área de atuação da vaga para a qual está se candidatando.