Quando eu tiver cem anos

FORTALEZA, CEARÁ, 13-08-2023: Irmãs centenárias, Dorinha, de 106 anos, e Albetiza, de 100 anos . (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Quando eu ficar mais velho, perdendo meus cabelos / Você ainda vai precisar de mim, você ainda vai me alimentar / Quando tiver sessenta e quatro anos?

When I´m sixty four - The Beatles

“A velhice é muito ruim, ter essa idade, então?”, fala com um sorriso a dona Albetiza Carvalho dos Santos. É o que ela responde sobre o que significa entrar, oficialmente, para o restrito grupo de brasileiros com 100 anos ou mais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com dados deste ano do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 24.236 pessoas ultrapassaram um século de existência, número que corresponde a apenas 0,01% da população do Brasil. A expectativa de vida para os brasileiros é de 76 anos, ao passo que para os cearenses, é de um pouco mais de 74.

Dona Albetiza nasceu no dia 13 de agosto de 1923 e seu centenário caiu em um domingo, Dia dos Pais, data na qual se celebra a figura masculina que ama e cuida dos rebentos. A comemoração foi especial porque ela própria foi mãe e pai de seus filhos, tal qual tantas mulheres no Brasil que assumem sozinhas suas famílias por causa do abandono, viuvez ou o que seja. No caso de dona Albetiza, a vida reservou um marido que trabalhava viajando e que ainda tinha outra família.



À reportagem, a Albetiza centenária pouco pôde dizer, dada a dificuldade de ouvir e articular palavras. Culpa do Tempo, esse tambor de todos os ritmos que de tanto reverberar, pode nos deixar mesmo um tanto moucos. A velhice é uma fase cheia de silêncios e suspiros. Mas como uma vida boa é aquela na qual há muitas histórias para contar, dona Albetiza aprendeu a falar sorrindo, acenando e cantando – sim, cantando – quase que fazendo coro com os bem-te-vis que se empoleiraram nas árvores próximas à casa sombreada do Porangabussu. A narração dos causos fica por conta dos filhos, netos, genros, vizinhos e amigos, além da irmã, Dorinha, uma sorridente senhora de 105 anos que viajou de Ibiapina (distante 318 km de Fortaleza) para ver a irmã. “Ela era minha bonequinha. Eu colocava no colo e penteava os cabelos dela, fazia os cachinhos. Ela era linda”, lembra Dorinha, apelido de Maria das Dores Carvalho de Queiroz, nascida em 5 de julho de 1918, ano da Revolução Russa, do surgimento da pandemia de Gripe Espanhola e do fim da Primeira Guerra Mundial. FORTALEZA, CEARÁ, 13-08-2023: Irmãs centenárias, Dorinha, de 106 anos, e Albetiza, de 100 anos . (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS