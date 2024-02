Feriados prolongados: 2024 terá apenas mais duas folgas; veja datas

O Carnaval de 2024 está próximo do fim. Com isso, os trabalhadores e estudantes começam a projetar os próximos períodos do ano em que podem ter um tempo maior de descanso. No ano, restam apenas dois feriados prolongados – aqueles que são próximos dos fins de semana.

Vale lembrar que o Carnaval, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, é considerado apenas ponto facultativo pelo governo federal, e não feriado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os dez feriados classificados como nacionais, é possível estender as folgas em apenas três ocasiões. Uma delas, o Dia de Confraternização Nacional, em 1º de janeiro, já passou.