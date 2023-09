Entregador de delivery deve ou não subir até apartamento? Entenda

No momento da solicitação de um pedido via aplicativo até sua entrega, todos esperam uma experiência tranquila. No entanto, casos de agressões e desentendimentos entre entregadores e clientes vêm se tornando mais frequentes. A falta de conhecimento sobre as regras do aplicativo muitas vezes resulta em conflitos.

Fortaleza: Sancionada lei que proíbe exigência para que entregadores entrem em condomínios; ENTENDA

O caso mais recente foi do jornalista esportivo Rica Perrone, que relatou em uma entrevista que após divergência sobre se o motoboy deveria ou não subir até seu apartamento, os dois trocando ofensas e no final ele acabou jogando o seu lanche no entregador.