De tamanho a coleção, veja estrelas do Guinness World Records 2023

O Guinness World Records (GWR) com certeza é um espaço com bastante excentricidade. Com recordes de todos os tipos, as edições anuais da revista traz consigo cada vez mais pessoas e objetos que nos deixam boquiabertos. O POVO preparou uma lista de alguns recordes que foram quebrados em 2022 e estarão estrelando o livro dos recordes de 2023. Confira:

Brasileiro tem os olhos mais esbugalhados do mundo, segundo o Guinness Book

Entre os destaques desse ano, está o brasileiro Sidney Carvalho Mesquita. Em outubro de 2022, ele entrou para o Guinness World Records ao bater o recorde de olhos mais esbugalhados do mundo.

Sidney conseguiu bater a norte-americana Kim Goodman ao projetar seus olhos 18,22 mm além das órbitas oculares.

Sidney entrou para o Guinness World Records como olhos mais esbugalhados do mundo (Foto: reprodução/Youtube)



A edição de 2023 terá outros recordes tão surpreendentes quanto o de Sidney e que foram superados ao longo do ano de 2022. Confira alguns recordistas:

Recorde do menor homem do mundo

O iraniano Afshin Esmaeil Ghaderzadeh ganhou o título de “homem mais baixo do mundo vivo (móvel)” em dezembro deste ano.

Segundo o livro dos recordes, ele tem 65,24 cm de altura e se tornou o quarto homem a quebrar o recorde de "mais baixo do mundo" a ser registrado pela revista. Antes dele, Junrey Balawing (Filipinas), Gul Mohammed (Índia) e Chandra Dangi (Nepal) já haviam possuído o título

Iraniano de 65 centímetros se torna o homem mais baixo do mundo (Foto: Guinness World Records)



Maior levantamento de peso com barra acima da cabeça enquanto se monta um monociclo

Jason Auld, do Reino Unido, determinou uma meta nada convencional para si: entrar no famoso livro dos recordes. E como se não bastasse o desafio inicial, escolheu um recorde bem atípico para bater.

O recordista optou por juntar força e criatividade e assim ganhou o título de “Maior peso levantado em uma barra acima da cabeça enquanto se monta um monociclo". Para o ato, ele levantou 68 kg sobre sua cabeça enquanto andava de monociclo.

Jason Auld levanta 68 kg acima da cabeça enquanto está em um monociclo (Foto: reprodução/ Guinness World Records)



A maior coleção de quebra-cabeças rotativos do mundo

O alemão Florian Kastenmeier tem uma coleção impressionante de cubos mágicos. Aficionado por quebra cabeça, ele já possui 1.519 quebra cabeças rotativos, sendo considerada pelo livro dos recordes a maior coleção do gênero no mundo.

Florian Kastenmeier tem uma coleção impressionante com 1.519 desses quebra cabeças rotativos. (Foto: reprodução/ Guinness World Records)



Maior número de levantamentos do próprio peso corporal em um minuto feito por pessoa do gênero feminino

Levantar peso é a especialidade de Karenjeet Kaur Bains. A gerente de Planejamento Empresarial e Finanças é também campeã e representante da Grã-Bretanha nas competições de levantamento de peso.

Ela decidiu entrar para o Guinness World Records ao fazer o “maior número de levantamentos do próprio peso corporal em um minuto (feminino)”. A competidora conseguiu realizar 42 repetições em 60 segundos e conseguiu quebrar o recorde.

Karenjeet Kaur Bains conseguiu realizar 42 repetições e entrou para a GWR (Foto: reprodução/ Guinness World Records)



Menor tempo para um cavalo percorrer 5 metros com suas patas traseiras

E não são apenas os seres humanos que marcaram presença nos livros dos recordes em 2022. Alvi, um pônei sueco da raça Shetland, foi um dos recordistas mais fofos que vimos nos últimos tempos.

Com muito treino (e vários petiscos como recompensa), o pônei e sua treinadora, Paulina, conseguiram entrar para o Guinness Book ao percorrer 5 metros com suas patas traseiras em 16,70 segundos, sendo o menor tempo já registrado para realização do percurso por um pônei.

Alvin, um pônei sueco da raça Shetland conseguiu entrar para o GWR ao percorrer 5m com suas patas traseiras em 16,70 segundos. (Foto: reprodução/ Guinness World Records)



Menor casal do mundo

O casal brasileiro Paulo Gabriel da Silva Barros and Katyucia Lie Hoshino, foram um dos destaques do Guinness World Records, sendo considerado o menor casal do mundo.

Casados desde 17 de setembro de 2017, o casal tem, juntos, 181,41 cm.

Menor casal do mundo é brasileiro e marcou presença nos Guinness Book (Foto: Guinness Book/Divulgação)



