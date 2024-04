Cachorro é jogado de viaduto de 15 metros de altura na Bahia

Cachorro foi jogado de viaduto; mesmo crime foi registrado em anos anteriores Crédito: Reprodução/ TV Bahia

Um cachorro foi arremessado de um viaduto de 15 metros altura, nessa quinta-feira, 11, no bairro da Baixa de Quintas, em Salvador. O animal foi socorrido e levado para uma clínica veterinária do bairro de Canabrava. No vídeo registrado, o animal estava com uma coleira vermelha, apresentava dificuldade para respirar e aparentemente não sentia as patas traseiras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com informações do g1 Bahia, Alisson Gomes, um líder comunitário, acompanhava uma obra no local e fez o resgate do cachorro. Até o momento ninguém foi preso.

Cachorro foi jogado de uma altura de 15 metros

Em um vídeo registrado por Alisson, o cachorro preto aparece latindo com dor, na parte debaixo do viaduto da Via Expressa. Sem conseguir mover as patas de trás, ele se arrasta e tenta sair do local. Segundo informações do dono da unidade, o cachorro foi sedado na clínica e vai passar por exames de imagens. Ele deve permanecer internado por dois ou três dias. Após a alta, o animal estará disponível para adoção, pois precisará de cuidados. Ainda de acordo com Alisson, o caso não é o primeiro.