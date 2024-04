Mulher morre após entrar em rio congelado para salvar cachorro

Amanda entrou no rio perto de Anchorage, Alasca , nos Estados Unidos, para salvar Groot, seu cachorro. Ela deixa quatro filhos e o marido, segundo a emissora local KTUU. Depois de três meses de buscas, o corpo foi achado no último dia 24 de março.

Marido também tentou salvar o cachorro da família



No dia do acidente, Amanda estava com o marido, Brian, e os dois passeavam com o cachorro. O animal parou para tomar água no rio, mas acabou caindo.

Brian pulou primeiro para tentar resgatar Groot, mas não conseguiu e retornou à superfície. Em seguida, Amanda também mergulhou, mas não retornou.

A irmã de Amanda, Jennifer Richmond, disse que para os sobrinhos a mãe “realmente morreu como uma heroína”.