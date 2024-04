Cachorro é resgatado após denúncia de maus-tratos perto de delegacia em Juazeiro do Norte

Um cachorro no município de Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros (km) de Fortaleza, foi resgatado após denúncia anônima de maus-tratos contra o animal, próximo a uma delegacia. A denúncia acusa uma delegada da Polícia Civil de borrifar spray de pimenta no cachorro para afastá-lo do espaço.

Segundo informações do repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, o cachorro não tinha um dono específico e era cuidado por moradores da região. Conforme a denúncia feita no último dia 27 de março, a delegada teria utilizado o spray para afugentar o animal, que começara a ter um comportamento mais agressivo.