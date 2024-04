Páscoa: ovo de Caribe esgota nas prateleiras e chega a R$ 449 online

Mesmo a uma semana do domingo pascoal, existe uma demanda por novos lotes do ovo de Caribe. Na rede social X (antigo Twitter), diversos usuários reclamam por não conseguir encontrar o item em locais próximos.

Não há modéstia quando o assunto é o Caribe , bombom de chocolate com banana da empresa capixaba Garoto: há quem ame e quem odeie . Para a Páscoa de 2024, a marca lançou um ovo exclusivo de Caribe. O produto está fazendo tanto sucesso que esgotou em algumas prateleiras do País.

Um internauta chegou a traçar paralelo entre o esgotamento do produto e as origens da Páscoa . “Essa experiência única está proporcionando reviver a busca [por] ovo no dia da Páscoa. Só que agora não mais em casa, mas nos supermercados, para ver se acha um ovo Caribe perdido”, escreveu .

Ao Uol, a Garoto informou que novos ovos Caribe não serão produzidos neste ano. A empresa explicou os esforços agora estão voltados para o encerramento da Páscoa de 2024 e a estudos sobre as possíveis produções para a Páscoa de 2025.

Ovo Caribe esgotado chega a custar mais de R$ 400 na Internet

O ovo especial de Caribe foi lançado com 215 gramas (g) e valor a partir de R$ 40. Com o esvaziamento do produto e o consequente aumento no interesse pelo item, pessoas que conseguiram comprá-lo estão revendendo o ovo por valores até quase 12 vezes maiores que o estipulado originalmente.

Em plataformas de venda digital, como Mercado Livre, é possível encontrar o ovo de Caribe por R$ 74 até R$ 449. O superfaturamento tem chateado clientes interessados no bombom e no ovo. Nas redes sociais, especialmente no X, não faltam reclamações. Veja mais abaixo como está a repercussão.

Ainda conforme informações do G1, a Garoto afirmou que não produzirá mais ovos de Caribe neste ano. “Já estamos com os esforços voltados para o encerramento do período de 2024”, declarou a empresa.

A Garoto não descartou a possibilidade, porém, de retornar à produção do produto na Páscoa do próximo ano.