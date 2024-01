Elenco de 'Wonka' prova chocolate brasileiro e elogia sabor; veja

Com Timothée Chalamet, elenco de "Wonka" se reuniu para provar chocolates famosos de diferentes países do mundo

Além do protagonista, Olivia Colman, Hugh Grant, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paul King e Simon Farnaby também participaram da dinâmica realizada ao fim de dezembro de 2023.

Derivado do clássico “ A Fantástica Fábrica de Chocolate ”, de 1971, o longa-metragem “Wonka” tornou-se sucesso de bilheteria na reta final de 2023. Para comemorar, o elenco principal se reuniu e experimentou e avaliou chocolates do mundo todo, incluindo o clássico Sonho de Valsa brasileiro.

Apreciado principalmente por Timothée, o Sonho de Valsa também foi comparado por outros atores com o mais conhecido internacionalmente Kit Kat.

Elenco de “Wonka” avalia chocolate brasileiro:

'Wonka' conta início da trajetória do dono da Fantástica Fábrica de Chocolate

Lançado nos cinemas brasileiros no dia 7 de dezembro de 2023, "Wonka" é uma comédia musical baseada no clássico livro "A Fantástica Fábrica de Chocolate", do autor britânico Roald Dahl.

O filme mostra as origens da história do jovem Willy Wonka (interpretado por Timothée Chalamet), que apareceu nos cinemas pela primeira vez na produção de 1971 e, mais tarde, ganhou um remake estrelado por Johnny Depp, em 2005.

Antes de se tornar a mente brilhante por trás da maior fábrica de chocolate do mundo, Willy precisou enfrentar vários obstáculos. Cheio de ideias e determinado a mudar o mundo, o jovem Wonka embarca em uma aventura para espalhar alegria através de seu delicioso chocolate.