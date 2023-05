Estudante come obra de arte feita com banana e avaliada em R$ 598 mil, na Coréia do Sul

Criação artística mostrava uma banana colada com fita adesiva. Estudante disse que estava com fome; entenda o caso

Um estudante da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, comeu a obra de arte “Comedian” (Comediante, em português) na última quinta-feira, 27, porque estava “com fome”. A obra, composta por uma banana presa por uma fita na parede, é avaliada em US$ 120 mil, aproximadamente R$ 598 mil pela cotação atual.

A obra é composta por uma banana presa por uma fita na parede. Ela ficou famosa mundialmente após ter sido vendida na feira Art Basel Miami BeachUm dos eventos mais importantes do mundo das artes moderna e contemporânea na atualidade por US$ 120 mil em 2019.

Essa foi a segunda vez que a “Comedian”, do artista italiano Maurizio Cattelan, foi devorada. O caso aconteceu no museu Leeum Museum of Art e, segundo um porta voz do lugar, o aluno em questão disse que comeu a obra “comeu porque estava com fome”.

Obra feita com banana e fita adesiva e avaliada em R$ 598 mil é devorada pela 2ª vez

A primeira vez que a obra artística foi comida aconteceu nos Estados Unidos em 2019. Na segunda ocorrência, porém, o estudante que comeu a fruta decidiu colocar a casca da banana de volta na parede, grudando-a com a fita adesiva de onde havia retirado a fruta.

Posteriormente, outra banana fresca foi colocada no lugar para substituir a original. Veja foto:

O porta-voz do museu disse ainda à CNN que Cattelan, o artista responsável pela obra, não teve nenhuma reação ao saber do ocorrido. A arte fazia parte da exposição do artista intitulada “WE” e a fruta que a compõe é regularmente trocada a cada dois ou três dias.

O artista responsável pela obra é conhecido por produzir sátiras e fazer provocações à cultura popular em torno de obras conceituais.

