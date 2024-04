8 dicas para consumir chocolate de maneira saudável

O chocolate é um dos alimentos mais apreciados no mundo. Produzido a partir do cacau, um fruto que nada lembra o doce, nasce da árvore Theobroma cacao, cujo significado é “alimento dos deuses” e, talvez, aí esteja um dos segredos. Mas muitos dizem que é o alimento da felicidade. Se as coisas não andam bem, basta comer um pedaço de chocolate que tudo melhora. E há explicações científicas para isso.

Na Páscoa, apesar do caráter religioso da data, é à mesa que a principal iguaria é aguardada: os ovos de chocolate. Em variadas texturas e sabores – dos básicos aos mais gourmetizados –, eles não podem faltar na celebração. E não são só as crianças que esperam ansiosas, muitos adultos não resistem à tentação e até exageram no consumo.

Um consumo equilibrado de chocolate pode contribuir para elevar a serotonina (hormônio da felicidade) e, consequentemente, a sensação de bem-estar no organismo, reduzindo a ansiedade, o estresse e contribuindo para a saúde cerebral. O ideal é uma porção diária de cerca de 30 a 40 gramas, de preferência com alto teor de cacau, a partir de 70%.

1. Opções de chocolate mais saudáveis

O chocolate ser saudável ou não sempre dependerá da concentração de cacau. Quanto maior, a partir de 70%, e mais escuro e amargo, melhor para a saúde. Os mais consumidos, como o ao leite, possuem baixa concentração de cacau, perdendo os principais benefícios do chocolate. Porque para se obter um sabor menos amargo, a maioria dos chocolates contém um alto teor de açúcar e gorduras, o que aumenta seu índice calórico e se perde parte de suas propriedades, favoráveis para a saúde.

O chocolate com maior concentração de cacau é mais saudável (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

2. Concentração do cacau faz diferença para saúde

No chocolate amargo, a concentração de cacau é entre 60% e 100%; o meio amargo contém de 40% a 55%. Os amargos, a partir de 70%, são fonte de antioxidantes e fibras, levam pouco ou nenhum leite, o que reduz a chance de se ter gordura saturada, e são elaborados com menos açúcar, gordura e sódio. Os dois tipos são ricos em magnésio, ferro e selênio e aliados da circulação sanguínea, do bom colesterol (HDL) e podem contribuir na redução do apetite e no aumento do metabolismo.

A opção ao leite, por outro lado, está entre os preferidos por sua cremosidade e por ser mais doce. Mas, por conter menos cacau, traz menos benéficos à saúde. O chocolate branco é produzido a partir da manteiga do cacau. É mais calórico e seus benefícios estão na característica de não possuir cafeína, em sua composição, e oferecer mais energia para o corpo.

A opção ruby, apesar da cor, não leva corantes. É produzido a partir de um tipo de cacau, cuja fruta possui sementes na cor rosada, resultado do ambiente do cultivo que dão esta característica peculiar à matéria-prima. Menos doce, possui 47,3% de cacau – semelhante a um chocolate meio amargo – e sua quantidade de gordura é de cerca de 36%, próximo ao chocolate branco. É rico em ácido cítrico, antioxidantes e fonte de vitaminas A e B.

3. Substituições para diabéticos, intolerantes e veganos

Para as pessoas com restrições alimentares, como os diabéticos, intolerantes ao glúten e à lactose ou veganos, há chocolates à base de soja – produzidos com extrato de soja 100% vegetal e sem adição de lactose e pouco sódio.