Preço de ovo de Páscoa varia em até 125% em Fortaleza

Levantamento foi divulgado pelo Procon Fortaleza. O item foi encontrado mais caro no bairro Edson Queiroz, a R$ 116,90

Veja lista com os preços abaixo.

O levantamento foi divulgado pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) , nesta quinta-feira, 21.

A diferença de preços dos ovos de Páscoa em Fortaleza pode chegar a 125%. O ovo Diamante Negro da Lacta de 500 gramas pode ser encontrado a R$ 51,99, no bairro Jacarecanga (regional 1) e a R$ 116,90 no Edson Queiroz (regional 7).

Para auxiliar na economia doméstica das famílias, o Procon Fortaleza também coletou preços de ingredientes mais comuns para a fabricação caseira de ovos e itens de Páscoa, explica Wellington Sabóia, presidente do departamento.

O órgão apurou cerca de 16 supermercados e lojas tradicionais do ramo, que encontraram dificuldades em encontrar alguns itens por conta da escassez de produtos.

"Toda economia é bem-vinda e serve como educação para o consumo, que é uma das atribuições do Procon. É preciso avaliar bem os preços e somar ao orçamento doméstico as despesas desse período para evitar futuras dívidas, pois ainda será necessário adquirir produtos da Semana Santa", afirma.

Para além dos preços elevados, Sabóia alerta para os riscos de acidentes com crianças envolvendo os brinquedos infantis que acompanham os ovos de Páscoa.

"Nesses casos, é bom certificar-se dos selos de qualidade e de segurança de órgãos que regulam o segmento", reforça o presidente do Procon Fortaleza.



Veja as variações de ovos de Páscoa tradicionais e infantis em Fortaleza

Laka Diamante Negro (500g): R$ 51,99 (Jacarecanga) e R$ 116,90 (Edson Queiroz). Variação de 125%

R$ 51,99 (Jacarecanga) e R$ 116,90 (Edson Queiroz). Variação de 125% Kinder (100g): R$ 39,99 (Passaré) e R$ 88,49 (Messejana). Variação 121%

R$ 39,99 (Passaré) e R$ 88,49 (Messejana). Variação 121% Authentic Games (100g): R$ 41,99 (Centro) e R$ 92,25 (Messejana). Variação de 120%

R$ 41,99 (Centro) e R$ 92,25 (Messejana). Variação de 120% Tortuguita Brigadeiro (120g): R$ 29,99 (Centro) e R$ 55,89 (Messejana). Variação de 86%

R$ 29,99 (Centro) e R$ 55,89 (Messejana). Variação de 86% Ferrero Rocher Dark (225g): R$ 56,99 (Passaré) e R$ 99,99 (Messejana). Variação de 75%

Caixas de chocolate

Caixa Lacta (250g): R$ 11 (Bairro de Fátima) e R$ 116,90 (Edson Queiroz). Variação de 87%

R$ 11 (Bairro de Fátima) e R$ 116,90 (Edson Queiroz). Variação de 87% Caixa Garoto (250g): R$ 10,90 (Centro) e R$ 18,59 (Jacarecanga). Variação de 71%

R$ 10,90 (Centro) e R$ 18,59 (Jacarecanga). Variação de 71% Caixa Nestlé (251g): R$ 10,99 (Edson Queiroz) e R$ 18,59 (Jacarecanga). Variação de 69%

Ingredientes

O Procon Fortaleza também pesquisou os preços das barras de chocolate, de leite condensado, de coco ralado e de creme de leite, ingredientes usados para a fabricação caseira de ovos de chocolate.

Entre esses itens, o preço do pacote de coco ralado, de 100g foi encontrado a R$ 2,17 no Jangurussu e a R$ 4,69 no Passaré, uma variação de 116%.

A mesma variação também foi encontrada no chocolate granulado. O menor valor foi de R$ 3,19, no Monte Castelo e R$ 6,89, na Parangaba.