Influencers fazem lives 'caçando' assaltos para ganhar engajamento

Em meio à onda de violência na cidade de São Paulo , dois jovens influenciadores passaram a “caçar” assaltos para transmitirem ao vivo nas redes sociais . Eles ficam parados em calçadas, com celulares de última geração à mostra, esperando para serem roubados.

Depois disso, ele voltou às ruas com a sua dupla, de 25 anos, que passou a ser a cobaia. A dupla também mudou o horário da ação e agora fica nas ruas por volta das 22h.

No primeiro dia, ele ficou de meia-noite às 2 horas na rua, mas não deu certo. No dia seguinte, um domingo, o assalto aconteceu.

O primeiro jovem a transmitir os assaltos tem 27 anos e começou nas ruas do seu bairro, Itaquaquecetuba, em São Paulo. Segundo ele, levou dois dias para ser assaltado pela primeira vez.

Além dos vídeos dos assaltos, a dupla busca realizar outros desafios como dormir em lugares estranhos (no telhado ou na frente da casa da ex, por exemplo) e se passar por funcionário de lojas e restaurantes.

Os jovens se conheceram por conta de um vídeo de humor que um deles fez e foi parar na página do Facebook da cidade onde mora, segundo contaram em entrevista ao Uol. Eles pediram para não serem identificados.

“A gente avisa que está muito tranquilo e vai encerrar por isso, mas normalmente é bem movimentado, com muitas motos”, explica um deles.

Além do primeiro assalto, que demorou dois dias para acontecer, a dupla não filmou qualquer outro crime. Eles contam que já tiveram que interromper a live quando não conseguiram filmar um assalto.

Além disso, eles já encerraram por receberem ameaças de bandidos que assistem as lives ou por reclamações da polícia. A dupla afirma que entende os riscos e não se importa com o prejuízo material. O dinheiro é gerado pela audiência dos vídeos e dos patrocinadores do projeto, argumentam.



“Bem material a gente compra outro. O maior perigo é alguém chegar e atirar, isso é o extremo", explicam. "Esse é o único conteúdo muito perigoso que a gente faz. A gente tenta se prevenir e não gravar em lugares arriscados no resto da semana."