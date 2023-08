Distribuição de presentes por 'influencer' causa distúrbios em Nova York

Uma reunião convocada para esta sexta-feira (3) por um popular "influencer" em Nova York atraiu uma multidão inesperada e terminou em cenas de violência, com vários feridos e o envio de um grande contingente de policiais, conforme relatado pelas autoridades.

Tudo começou com uma postagem no Instagram de Kai Cenat, de 21 anos, que convocou seus seguidores para encontrá-lo no distrito de Manhattan, onde aconteceria um evento transmitido ao vivo no qual ele distribuiria presentes, incluindo consoles de videogame PlayStation 5.

De acordo com a mídia dos Estados Unidos, pelo menos 2.000 jovens rapidamente se reuniram na Union Square e nas ruas próximas, na esperança de ver Cenat, que possui milhões de seguidores nas plataformas Twitch, YouTube, Instagram e outras redes sociais.

Conforme as ruas ficavam lotadas, os participantes começaram a jogar objetos de um canteiro de obras próximo em direção à multidão e à polícia, que se mobilizou rapidamente em grande número.

Imagens de televisão e fotografias da imprensa mostraram jovens cercando e bloqueando veículos, enquanto outros chutavam e vandalizavam alguns dos carros.

"Algumas pessoas sangravam na cabeça, no rosto... estavam sofrendo", disse o chefe de polícia de Nova York, Jeffrey Maddrey, em uma coletiva de imprensa.