Roubos caem 7,9% em Fortaleza nos cinco primeiros meses de 2023

Fortaleza registrou redução de 7,9% nos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) nos cinco primeiros meses de 2023. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), entre janeiro e maio a Capital contabilizou 12.098 ocorrências deste tipo de crime, ante a 13.129 no mesmo período do ano passado.

No Ceará, também houve redução média de 7%. A soma de casos nos 184 municípios caiu de 19.387 para 18.025 no intervalo analisado. A região Norte apresentou a maior retração (17,2%), seguida da Região Metropolitana (2,4%) e do Interior Sul (1,3%). Os CVPs envolvem todos os tipos de roubos – com ou sem o emprego de violência –, exceto aqueles seguidos de morte, tipificados no Código Penal como latrocínio.

Para o titular da SSPDS, Samuel Elânio, os indicadores refletem a atuação preventiva das forças de Segurança e o uso estratégico de dados estatísticos com foco no combate à criminalidade. "As informações nos auxiliam a conseguirmos efetuar um trabalho ainda mais direcionado e especializado, buscando a redução desses crimes em locais onde há mais ocorrências, bem como resultando no maior número de capturas e apreensões de armas”, frisou o secretário.

Os dados são estratificados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à SSPDS cuja especialidade é o processamento estatístico das informações registradas nas Delegacias espalhadas pelo Estado. Os indicadores tabulados servem como mecanismo de investigação em ações de inteligência e orientam operações ostensivas das forças policiais.

Segundo a SSPDS, parte das investidas criminosas registradas neste ano foram alvo de respostas efetivas das autoridades. A pasta cita como exemplo uma ocorrência em São Benedito, no dia 19 de maio, em que um trio suspeito de roubo a um estabelecimento comercial na cidade foi capturado em Ubajara, município vizinho, após perseguição policial.

Outra ação ocorreu em Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 17 do mesmo mês, quando um homem acusado de chefiar um grupo criminoso envolvido em roubo de cargas foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Antes, no dia 9, a corporação também havia capturado uma dupla suspeita de participar de assaltos em série na cidade de Cascavel, também na RMF.