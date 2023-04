Polícia Militar do Ceará é a segunda mais bem avaliada do Brasil, mostra pesquisa

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) é a segunda mais bem avaliada do Brasil, de acordo com pesquisa realizada pelo instituto Genial/Quaest Consultoria. O levantamento aponta que 71% dos cearenses aprovam o trabalho dos policiais militares. Entre as 27 Unidades da Federação, o desempenho só fica atrás da PM de Santa Catarina, com 74% de aprovação. A média nacional é de 59%.

O governador Elmano de Freitas (PT) repercutiu os números da pesquisa em publicação nas redes sociais. "Seguimos investindo em estrutura e na valorização dos nossos profissionais da segurança pública", escreveu.

Em nota, a PM-CE destacou que o resultado é fruto de investimentos realizados nos últimos oito anos em políticas de Segurança com foco no combate à criminalidade, por meio de ações de inteligência e investigação, além de reforço no trabalho preventivo e ostensivo.

Governador Elmano de Freitas comemorou o resultado da pesquisa em publicação nas redes sociais



Em lado oposto a Santa Catarina e ao Ceará, as PMs do Rio de Janeiro e de Pernambuco obtiveram os maiores indicadores de avaliação negativa, com 18% e 13%, respectivamente. Na sequência, aparecem Piauí e Bahia, ambos com 12%.

No geral, o levantamento mostra que o público com maior renda foi o que mais avaliou o trabalho das corporações positivamente, chegando a 61%. No grupo de menor renda, a avaliação positiva caiu para 55%.

A pesquisa também comparou a avaliação por raça. De acordo com o levantamento, 55% dos negros aprovam o trabalho das PMs. Entre os brancos, o percentual sobe para 60%.

Encomendada pelo jornal O Globo, a pesquisa ouviu 2.015 pessoas com mais de 16 anos em todos os estados do Brasil, entre os dias 13 e 16 de abril. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

