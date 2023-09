Funcionária frustra assalto ao prender ladrão dentro de loja; veja vídeo

Uma tentativa de assalto a uma confeitaria no México foi frustrada de forma inusitada graças a rapidez de uma funcionária. Um homem entra na loja e anuncia o assalto, mas terminou preso após a mulher sair e trancar o estabelecimento.

A ação foi registrada em vídeo pelas câmeras de segurança do estabelecimento e mostra o momento em que a moça deixa o ladrão preso.

Veja vídeo:



No vídeo, é possível ver o momento em que um homem de camisa azul e boné branco entra na confeitaria e anuncia o assalto. A funcionária ergue as mãos e se afasta do computador, indicando onde estaria o dinheiro do caixa.