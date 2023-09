Seguranças do Metrô de SP dançam música de Bruno Mars e animam passageiros; veja vídeo

O momento descontraído no metrô pode ser considerado uma espécie de “esquenta”, já que o show do cantor norte-americano na noite deste domingo, 10, vai encerrar o último dia do festival The Town , que está sendo realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Último dia de The Town

Além do cantor Bruno Mars, a última noite do festival contará com shows de H.E.R, Iza, Jão. Essa será a segunda vez que o cantor norte-americano se apresenta no The Town, o intérprete de "Uptown Funk" também foi atração no último domingo, 3. Se depender dos seguranças todo mundo vai entrar no “clima” para o show deste domingo, 10.

Veja o vídeo dos seguranças cantando Bruno Mars e animando passageiros