Não comer carne na semana santa: entenda a tradição

Ausência de consumo do produto por parte de católicos durante o feriado é uma das características mais comuns do período

Com a chegada da Semana Santa, velhos hábitos e tradições são observados entre as famílias, sendo um dos mais notórios o não consumo de carne vermelha por parte dos católicos.

A prática está em consonância com o cânone 1251 do Código de Direito Canônico da Igreja, que aponta ser obrigatória a abstinência de carne não apenas na Páscoa e Quarta-feira de Cinzas, mas em todas as sextas-feiras do ano que não coincidam com solenidades.

Diante desse cenário, é hábito o consumo de peixes durante o feriado santo — pesquisa do Datafolha veiculada em 2020 aponta que 50% dos brasileiros se consideram católicos.

Segundo o padre Rafhael Silva, professor da Faculdade Católica de Fortaleza, os fiéis não são obrigados a consumir um determinado tipo de proteína. “Qualquer peixe, de água salgada ou doce, pode ser consumido nos dias de abstinência de carne de animais de sangue quente”, informa.

Frutos do mar, ovos e produtos laticínios, como o queijo, também podem ser ingeridos pelos católicos durante a Semana Santa e durante todas as sextas-feiras do ano.

Durante o feriado, outros hábitos podem ser observados e respeitados pelos religiosos. “Muitas pessoas, por costume de devoção, não realizam trabalhos manuais, como varrer a casa. Muitos dedicam-se inteiramente à meditação da Paixão de Cristo. Fiéis também buscam o Sacramento da Confissão e participam da celebração da Paixão e Morte do Senhor na Igreja”, aponta o padre.

Semana Santa: o que é celebrado em cada dia:

Cada dia que compreende a Semana Santa possui um significado para os católicos.

Domingo de Ramos:

É a festividade que abre oficialmente a Semana Santa. A data celebra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, onde foi recebido com ramos floridos e folhas de palmeiras.

Segunda-Feira Santa



É o dia em que se comemora a chegada de Jesus Cristo à Betânia. Na missa, é proclamado o Evangelho segundo São João.

Terça-Feira Santa

Nessa data, Jesus Cristo anuncia a traição de Judas e as fragilidades do apóstolo Pedro.

Quarta-Feira Santa

São realizadas a “Procissão do Encontro”. É tradição que homens saiam de uma igreja com a imagem de Nosso Senhor dos Passos, enquanto as mulheres saem com uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Os fiéis são chamados à conversão e penitência por meio do “Sermão das Sete Palavras”, realizado pelo padre.

Quinta-Feira Santa

Quatro cerimônias litúrgicas são realizadas: Santos óleos, Lava-pés, Instituição da Eucaristia e Instituição do sacerdócio.

Sexta-Feira Santa

É o dia em que Jesus Cristo morreu no Calvário. Não são celebradas missas nessa data.

Sábado Santo

É realizada a Vigília Pascal, em que fiéis meditam sobre a morte de Cristo.

Domingo de Ressurreição

Momento em que Jesus Cristo ressuscita. É o dia mais importante do cristianismo.

Fonte: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

