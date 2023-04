Semana Santa: PM inicia operação de reforço do policiamento no Ceará

Estado terá um reforço de 4.527 profissionais da PM. Além disso, PRE e PRF fazem operação nas rodovias estaduais e federais do Ceará. Ambulâncias do Samu Ceará também serão deslocadas para pontos estratégicos das rodovias

Em razão do aumento do fluxo de viagens pelo Ceará por conta do feriadão e das comemorações religiosas da Semana Santa, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) deu início, nesta quarta-feira, 5, à operação Semana Santa 2023. Estado terá um reforço de 4.527 profissionais, que serão direcionados a mais de 80 cidades. A operação prossegue até o fim do feriadão no domingo, 9. O foco é a prevenção de ações criminosas e de acidentes.



O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Klênio Savyo, explica que a operação Semana Santa é diferente de outras ações policiais como as de Carnaval, porque, nessas datas, as pessoas costumam se deslocar para os locais onde as festas acontecem.

“No caso da Semana Santa, é um pouco diferente. A gente relaciona muito para alguns eventos religiosos ou, então, costuma [se deslocar] para locais que são atrativos para o cidadão, que procuram locais em que podem descansar, como as praias.”

Segundo ele, o plano de ação se voltou para todo o Estado: "Nós atuamos com diversas formas de policiamento, inclusive, com o trânsito. Então, a única recomendação, quando formos nos deslocar para algum município do Ceará, é fazer um trabalho de prevenção junto com o próprio veículo”.

Operação Semana Santa: PRE terá reforço de 182 policiais

Alinhada ao Comando Geral da PMCE, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) iniciará a operação Semana Santa 2023 às 18 horas desta quinta-feira, 6. O trabalho prossegue até o fim do domingo de Páscoa, 9.

O feriadão terá um reforço de 182 policiais rodoviários estaduais, o que resultará em um total de uma equipe de 588 profissionais. Além disso, a operação contará com 54 viaturas, 65 motocicletas e 24 guinchos.

Os 588 policiais atuarão divididos entre 28 postos fixos e seis postos de fiscalização avançados, além de reforçar o policiamento de trânsito em mais de 137 pontos de atuação.

A ação também contará com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) — para as fiscalizações — e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) — para a realização de Blitz barreira em Fortaleza.

Operação Semana Santa: Samu terá atendimento otimizado

Também em razão do aumento do fluxo de viagens pelo Estado devido ao feriadão, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará estará com ambulâncias em locais estratégicos das rodovias do Estado.

A ação contará com a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O anúncio foi feito nesta última quarta-feira, 4, em um comunicado para a imprensa.

Breno Novais, médico coordenador do Samu Ceará, lembra que no ano de 2022 o órgão atendeu mais de 800 ocorrências. Dessas, 119 eram relacionadas a acidentes de motocicletas.

Ele faz algumas recomendações de segurança para as pessoas que planejam viajar nesse feriadão: “Em caso de acidente, entre em contato com o Samu através do número 192 e é importante manter a calma para facilitar a comunicação com a nossa central de regulação”.

Durante a ligação, Bruno explica que o usuário terá que passar as seguintes informações para um técnico de regulação médica: identificação de quem está ligando e, se possível, do paciente, além de descrever a cena e passar a localização, de preferência, com um ponto de localização.

“Também queria alertar a população em relação a não passar trotes para o Samu. Essa prática é considerada crime, além de atrasar o atendimento a um paciente grave que pode estar precisando de um atendimento. Esse paciente pode ser um familiar seu”, complementa.

Operação Semana Santa: BR-116 terá trecho com sentido único

A operação Semana Santa 2023, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), inicia-se nesta quinta-feira, 6, e vai até as 23h59min de domingo, 9. A ação acontece em todas as rodovias federais do Ceará e tem como objetivo prevenir acidentes e coibir ações criminosas durante o feriadão.

No domingo de Páscoa, o trecho da BR-116 entre Chorozinho e Pacajus funcionará com sentido único do Interior para a Capital, das 13 às 16 horas.

De acordo com a PRF, o objetivo de bloquear uma das vias é evitar grandes engarrafamentos de veículos que se destinam à Região Metropolitana de Fortaleza, além de diminuir o risco de acidentes.

Os condutores que desejam transitar para o Interior devem evitar a região durante o horário; caso não seja possível, o indicado pela PRF é realizar desvios pela CE-040 ou CE-060.

A PRF ainda informa que haverá restrições de tráfego para veículos que excedam os limites especificados durante alguns dias e horários. Serão proibidos de circular nos trechos citados abaixo veículos com mais de 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento e/ou 57 toneladas de Peso Total Bruto Combinado (PBTC). Confira as restrições:

Quinta-feira (06/04): das 16 às 22 horas;

das 16 às 22 horas; Sexta-feira (07/04): das 6 às 12 horas;

das 6 às 12 horas; Domingo (9/04): das 16 às 22 horas.

As restrições acontecerão nos seguintes trechos rodoviários:

BR-116: Km 54 (Pacajus) a Km 440 (Barro);

Km 54 (Pacajus) a Km 440 (Barro); BR-222: Km 11 (Caucaia / 1º Anel Viário) a Km 320 (Tianguá);

Km 11 (Caucaia / 1º Anel Viário) a Km 320 (Tianguá); BR-020: Km 290 (Canindé) a Km 406 (Maracanaú / 1º Anel Viário).

