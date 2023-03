Semana Santa: entenda o que é celebrado em cada dia e veja a programação em Fortaleza

A Semana Santa é considerada um período sagrado para os cristãos. Após dois anos de programação diferenciada por conta da pandemia, as procissões são retomadas, e, neste ano, a celebração da Semana Santa ocorrerá nos dias 2 a 9 de abril.



De acordo com o padre Rafhael Maciel, da Arquidiocese de Fortaleza, essa semana é considerada pela Igreja Católica como diferente das outras porque é um período para meditação e aprofundamento da fé.

O que significa cada dia da Semana Santa?

Domingo de Ramos (2 de abril)

A Igreja celebra o momento em que Jesus Cristo entrou em Jerusalém e foi aclamado pelas pessoas, que levantavam ramos. Parte dos cristãos leva ramos para a cerimônia em referência a essa comemoração.

Segundo o padre, essa celebração é sempre festiva, para mostrar como Jesus foi recebido em Jerusalém. Porém, ao mesmo tempo, a temática do sofrimento também é discutida, apontando o contraste na atitude das mesmas pessoas que, inicialmente, acolheram Jesus.

Segunda, terça e quarta-feira (3, 4 e 5 de abril)

Neste período, os fiéis são orientados a reconhecer os pecados e o afastamento de Deus. De acordo com o Manual para a Semana Santa, divulgado pela Arquidiocese, a Igreja sugere aos fiéis que participem da Santa Missa, ou da Via-Sacra, exames de consciência para ir ao encontro do Sacramento da Reconciliação.

Durante esse período, as leituras realizadas nas missas apresentam a trajetória de Jesus durante esses dias, apontando o anúncio da morte e a traição de Judas, por exemplo.

Quinta-feira Santa (6 de abril)

A manhã de quinta-feira marca o fim da Quaresma — que se iniciou durante a Quarta-feira de Cinzas e prosseguiu com exceção dos domingos — e entra no período da Tríduo Pascal, dias que são celebrados a Paixão, Sepultura e a Ressurreição de Cristo.

Nesse dia, acontecerá na Catedral de Fortaleza a única missa em toda a Arquidiocese. Na Missa do Crisma, também chamada de Missa dos Santos Óleos ou da Unidade, os óleos utilizados nas cerimônias sacramentais são abençoados. No momento, os padres também renovam as promessas sacerdotais.

As cerimônias que ocorrem a partir da noite de quinta-feira já fazem parte do período do Tríduo Pascal, iniciado com a Missa da Ceia do Senhor. A missa celebra momentos como a instituição da Eucaristia e os atos de serviço ao próximo, como a cerimônia de Lava-Pés, que relembra o gesto de Jesus aos apóstolos.



A partir desse dia, a Igreja Católica inicia o jejum e a abstinência de carne, além do silêncio, como forma de acompanhar e respeitar a dor de Jesus.



Sexta-feira (7 de abril)

Na sexta, os fiéis continuam a reflexão sobre esse acontecimento, e a cruz é o símbolo central desse dia. A Sexta-feira da Paixão é o único dia na Igreja Católica do mundo inteiro em que não é celebrada missa.

Sábado e Domingo (8 e 9 de abril)

Segundo o Manual, na noite de sábado para domingo, é comemorada a Vigília Pascal, em memória à noite da Ressurreição.

A Igreja sugere que no Domingo da Ressurreição os fiéis celebrem com uma boa refeição, hinos alegres e mensagens de Páscoa.

Veja a programação da Semana Santa 2023 na Catedral Metropolitana de Fortaleza

2 de abril - Domingo de Ramos



8h - Procissão, saindo da Paróquia Cristo Rei

9h - Santa Missa e Bênção dos Ramos (presidida por Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, Arcebispo de Fortaleza)

Durante este dia também acontecerão missas nos seguintes horários: às 11h, 17h e às 19 horas.

Dia 6 de abril - Quinta-feira



8h - Missa da Unidade ou Santos Óleos (presidida pelo Arcebispo Metropolitano e concelebrada por todo o clero).



19h - Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés, presidida por Dom José Antonio.

Dia 7 de abril - Sexta-feira



9h - Liturgia das Horas

15h - Celebração da Paixão e Morte do Senhor, com Dom José Antonio.



Dia 8 de abril - Sábado



9h - Liturgia das Horas

20h - Solene Vigília Pascal com Dom José Antonio.



Dia 9 de abril - Domingo da Ressurreição do Senhor - Páscoa

Missas às 9h, 11h, 17h e 19h

17h - Missa Solene da Ressurreição (presidida por Dom José Antonio). Após a Missa, haverá a procissão de Cristo Ressuscitado



