Operação Semana Santa no Ceará: BR-116 terá trecho com sentido único

A operação Semana Santa 2023, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), inicia-se nesta quinta-feira, 6, e vai até as 23h59min de domingo, 9. A ação acontece em todas as rodovias federais do Ceará e tem como objetivo prevenir acidentes e coibir ações criminosas durante o feriadão.

No domingo de Páscoa, o trecho da BR-116 entre Chorozinho e Pacajus funcionará com sentido único do Interior para a Capital, das 13 às 16 horas.

De acordo com a PRF, o objetivo de bloquear uma das vias é evitar grandes engarrafamentos de veículos que se destinam à Região Metropolitana de Fortaleza, além de diminuir o risco de acidentes.

Os condutores que desejam transitar para o Interior devem evitar a região durante o horário; caso não seja possível, o indicado pela PRF é realizar desvios pela CE-040 ou CE-060.

A PRF ainda informa que haverá restrições de tráfego para veículos que excedam os limites especificados durante alguns dias e horários. Serão proibidos de circular nos trechos citados abaixo veículos com mais de 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento e/ou 57 toneladas de Peso Total Bruto Combinado (PBTC). Confira as restrições:

Quinta-feira (06/04): das 16 às 22 horas;

das 16 às 22 horas; Sexta-feira (07/04): das 6 às 12 horas;

das 6 às 12 horas; Domingo (9/04): das 16 às 22 horas.

As restrições acontecerão nos seguintes trechos rodoviários:

BR-116: Km 54 (Pacajus) a Km 440 (Barro);

Km 54 (Pacajus) a Km 440 (Barro); BR-222: Km 11 (Caucaia / 1º Anel Viário) a Km 320 (Tianguá);

Km 11 (Caucaia / 1º Anel Viário) a Km 320 (Tianguá); BR-020: Km 290 (Canindé) a Km 406 (Maracanaú / 1º Anel Viário).





