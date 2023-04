Fiéis iniciam Semana Santa celebrando o Domingo de Ramos na Catedral de Fortaleza

O Domingo de Ramos, celebrado neste 2 de abril, marca o início da Semana Santa de 2023 para os católicos. Dezenas de fiéis se reuniram para participar da missa na Catedral Metropolitana de Fortaleza. O momento relembra a trajetória de Jesus Cristo dias antes da morte, quando chegou em Jerusalém.

Uma procissão marcada para este domingo acabou sendo cancelada devido à chuva do início da manhã na Capital.

“Recordamos a entrada de Jesus que entra [em Jerusalém] certo de que, na sexta-feira, lhe aguardam tormentos e sofrimentos, e a morte. Ele entra determinadamente para cumprir a vontade do Pai”, explica o padre Clairton Oliveira, celebrante da missa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ramos usados para receber Jesus em Jerusalém são replicados nas mãos dos cristãos nesta data. Carla Liz Martins Santana, 57, levou um ramo de folhas para a missa na Catedral e disse que colocou outro dentro de casa também.

“Eu trago e faço todo o rito”, afirma. Durante a Semana Santa, as celebrações de Carla são divididas entre Fortaleza, nos dias úteis, e no feriado a fiel deve viajar para a terra natal, em Acaraú.

A quaresma, período entre a quarta-feira de Cinzas e a quinta-feira Santa, foi um momento de reflexão sobre a “responsabilidade como cristão” de Carla. O tema da Campanha da Fraternidade de 2023 é “Fraternidade e Fome: Dai-lhes vós mesmos de comer!”, o que inspirou a cristã a pensar sobre as desigualdades.

“A gente sofre ao ver o irmão no chão, sem teto, passando fome. Eu sempre procuro fazer minha partilha por intermédio de associações e de igrejas”, afirma Carla.

FORTALEZA, CEARÁ, 02-04-2023: Missa de Ramos, na Catedral de Fortaleza. A celebração foi marcada com chuvas e cancelamento da procissão. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). (Foto: FERNANDA BARROS)



Antes e durante a missa, uma fila de pessoas foi formada no canto direito da igreja para fazer confissões. A professora de educação física Hevilane Rocha, 32, afirmou que, após “vivenciar a penitência, o jejum e a oração” durante a quaresma, queria se confessar para “reconhecer as falhas diante de Deus”.

“Quero estar com o coração disponível para viver bem esse tempo que Deus nos chama para adentrar no seu mistério da paixão, da morte e da ressurreição", diz Hevilane. A fiel se deslocou do bairro Maraponga até o Centro neste domingo para participar do ato litúrgico junto de seu grupo de oração.

O arcebispo Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques também celebrou a cerimônia. Esta pode ser a última Páscoa celebrada pelo arcebispo à frente da Arquidiocese de Fortaleza. Isso porque após completarem 75 anos, bispos diocesanos são solicitados a apresentarem a sua renúncia ao papa.

O sacerdote completa a idade em maio e deve apresentar sua carta de renúncia. No entanto, caso o papa o permita, ele poderá continuar no cargo.

Outras missas serão celebradas neste domingo na Catedral, às 17h e às 19h.

Programação da Catedral Metropolitana para Semana Santa

Confira abaixo a agenda da semana:

Dia 6 de abril - Quinta-feira



8 horas - Missa da Unidade ou Santos Óleos presidida pelo Arcebispo Metropolitano e concelebrada por todo o clero.

19 horas - Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés, presidida por Dom José Antonio.

Dia 7 de abril - Sexta-feira



9 horas - Liturgia das Horas

15 horas - Celebração da Paixão e Morte do Senhor, com Dom José Antonio.

Dia 8 de abril - Sábado



9 horas - Liturgia das Horas

20 horas - Solene Vigília Pascal com Dom José Antonio.

Dia 9 de abril - Domingo de Páscoa

Missas às 9h , 11, 17 e 19 horas

17 horas - Missa Solene da Ressurreição, presidida por Dom José Antonio, Arcebispo de Fortaleza. Após a Missa haverá a procissão de Cristo Ressuscitado



Sobre o assunto Fortaleza está entre os 5 destinos mais buscados para Semana Santa e Tiradentes

Semana Santa 2023 : Saiba horários das missas de Domingo de Ramos nas paróquias de Fortaleza

Semana Santa: entenda o que é celebrado em cada dia e veja a programação em Fortaleza

Tags