Fortaleza terá 213 viagens de ônibus extras na Semana Santa

Empresas de transporte no Ceará vão disponibilizar 213 viagens de ônibus extras partindo do Fortaleza, na Semana Santa, segundo a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). Neste ano, a quantidade de pessoas viajando deve ter um aumento de 3,72% em relação ao mesmo período do ano passado.



Entre os dias 6 e 10 de abril, a Socicam, que administra terminais rodoviários de Fortaleza, espera que 31.290 pessoas embarquem em viagens na Capital. No período, 1.022 viagens serão realizadas, o que representa 26% a mais do que o volume normal.

A próxima quinta-feira, 6 de abril, deve concentrar o maior fluxo de pessoas nos terminais rodoviários. Ao todo, 8.794 passageiros são previstos para a quinta-feira, 6.

Partindo de Fortaleza, os destinos mais procurados no Ceará são Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Itapipoca e Quixadá, enquanto para viagens interestaduais, Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Mossoró (RN) são os destinos mais populares para a data.

